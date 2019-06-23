Путин заявил, что от доверия граждан к власти зависит конечный успех

Президент России Владимир Путин рассказал, что самое сложное в управлении страной — заслужить доверие людей к власти. Об этом российский глава заявил в интервью телеканалу НТВ.

«С одной стороны, это вроде бы просто: просто исполнять свой долг, делать свою работу качественно и иметь прямую связь с людьми… Но и в то же время это самое сложное, потому что от того, есть доверие к власти или нет, зависит конечный успех», — сообщил президент.

Глава РФ отметил, что без поддержки населения результатов работы властей не будет.

«В зависимости от того, доверие есть или нет, возникает или отсутствует поддержка со стороны людей. А если поддержки нет, то и результата нет», — заключил Путин.

Напомним, 22 июня Путин заявил, что для эффективной работы губернаторам стоит быть ближе к россиянам. За два дня до этого состоялась Прямая линия с президентом: в эфире не было ни одного прямого включения врио глав регионов, в которых в сентябре текущего года пройдут губернаторские выборы. Фамилии кандидатов на губернаторские посты тоже не были произнесены.