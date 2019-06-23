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13:10   23 Июня 2019
Россия

Косачев назвал вынужденным указ Путина о прекращении авиасообщения с Грузией

Косачев назвал вынужденным указ Путина о прекращении авиасообщения с Грузией

Власти Грузии переложили на Россию ответственность за случившиеся в стране беспорядки. Такого мнения придерживается глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Об этом он заявил 23 июня на странице в Facebook. 

«Грузинские власти, несущие ответственность за положение в стране, моментально переложили эту ответственность на Россию — безосновательно по сути и оскорбительно по форме», — написал он в соцсети. 

Он также подчеркнул, что принятые РФ ограничительные меры были вынужденными, ведь ответственность за происходящее, сброшенная Тбилиси на Москву, вынужденно перешла к президенту РФ Владимиру Путину, который не мог поступить иначе. 

Ранее президент Путин подписал указ, согласно которому пассажирское авиасообщение с Грузией временно приостанавливается. Запрет начнет действовать с 8 июля. Пока действует указ, туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от оформления путевок и туров на территорию Грузии для граждан России. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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