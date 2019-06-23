Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах

Если российские туристы в Грузии не чувствуют себя в безопасности, они никому ничего не должны, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала в Facebook заявление грузинского президента Саломе Зурабишвили.

Ранее Зурабишвили заявила, что туристы из России должны иметь возможность приезжать в Грузию, потому что, по ее словам, обожают эту страну, и необходимо найти решение проблемы.

Как отметила российский дипломат, президент Грузии сделала это заявление после «использования калькулятора».

В пятницу, 21 июня, глава РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке авиасообщения с Грузией. Он вступает в силу с 8 июля текущего года.