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Зурабишвили считает, что российские туристы должны приезжать в Грузию

Зурабишвили считает, что российские туристы должны приезжать в Грузию

 Протестующие в Тбилиси направились в сторону офиса правящей партии

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13:09   23 Июня 2019
Россия

Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах

Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах

Если российские туристы в Грузии не чувствуют себя в безопасности, они никому ничего не должны, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала в Facebook заявление грузинского президента Саломе Зурабишвили.

Ранее Зурабишвили заявила, что туристы из России должны иметь возможность приезжать в Грузию, потому что, по ее словам, обожают эту страну, и необходимо найти решение проблемы.

Как отметила российский дипломат, президент Грузии сделала это заявление после «использования калькулятора».

В пятницу, 21 июня, глава РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке авиасообщения с Грузией. Он вступает в силу с 8 июля текущего года.

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Автор: Ольга Шпакова
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