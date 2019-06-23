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12:49   23 Июня 2019
Россия

Школьник Путин стал абсолютным рекордсменом по ЕГЭ в Томской области

Школьник Путин стал абсолютным рекордсменом по ЕГЭ в Томской области

Выпускник гимназии Александр Путин из города Северск получил 300 баллов по результатам ЕГЭ. Молодой человек сдавал экзамены по русскому языку, физике и математике. 

Об этом 23 июня сообщает РИА Томск со ссылкой на директора гимназии Ирину Мирошникову. 

По словам директора, северский Путин всегда учился на отлично. Он участвовал в различных олимпиадах. Она отметила, что молодой человек очень разносторонний: помимо того, что он кандидат в мастера спорта по полиатлону, парень еще и музыкант. 

Мирошникова рассказала, что одноклассники часто подшучивали над юношей из-за того, что он однофамилец российского лидера Владимира Путина. При этом она добавила, что выпускник «никогда этим фактом не щеголял». 

«В планах у него поступить в МФТИ», – рассказала она. 

Молодого человека характеризуют как трудолюбивого, обязательного и скромного. Его девиз: «Человек может добиться в жизни всего, но для этого необходимо ежедневно упорно трудиться и много работать».

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #рекорд #общество #егэ

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