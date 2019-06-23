Путин заявил, что у Трампа ограничены возможности в развитии отношений с РФ

Российский президент Владимир Путин считает, что от политической воли Дональда Трампа многое зависит, но некоторые шаги по развитию отношений глава США не может сделать из-за системы.

«Мы видим, что система так устроена, что многие вещи, которые он [Трамп] хотел бы сделать, сделать не представляется возможным. Хотя, конечно, многое зависит от политической воли», — заявил российский президент в интервью НТВ.

Путин также отметил, что Россия и США заинтересованы в диалоге, при этом Штаты не пытаются «продавить» РФ, зная, что это маловероятно.

«Но диалог, конечно, нужен. У них свое представление о том, как решаются те или другие вопросы, у нас есть свои. Но без диалога найти консенсус невозможно. Поэтому, как только они будут готовы — пожалуйста, мы с удовольствием будем развивать эти отношения», — сообщил президент.

Российский глава подчеркнул, что торопить американское руководство в этом вопросе не стоит. Штаты должны сами решить, нужно ли им развивать отношения с Россией, уверен глава РФ. «Поэтому нужен диалог — пожалуйста, мы готовы. Не нужен — мы подождем, пока они созреют», — заключил Путин.

Напомним, ранее депутат Госдумы Виталий Милонов и сенатор Франц Клинцевич выразили мнение, что победа Трампа на президентских выборах в США была лучшим вариантом для России. Милонов заявил, что остальные кандидаты — Хиллари Клинтон и Джо Байден, — представляют «партии войны», поэтому вряд ли можно было бы рассчитывать на их мирную политику по отношению к России.