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12:31   23 Июня 2019
Весь мир

У экс-полицейского в Бельгии нашли 151 килограмм кокаина

У экс-полицейского в Бельгии нашли 151 килограмм кокаина

Полиция задержала бывшего полицейского, а также владельца одного из ресторанов в Брюсселе с наркотиками. У него изъяли 151 килограмм кокаина. Об этом 23 июня сообщает телерадиокомпания RTL. 

По информации СМИ, экс-полицейский подозревается в торговле наркотиками. Предположительно, он является одним из главарей преступной банды. Кроме него по подозрению в причастности к деятельности преступной группы были задержаны еще пять человек.

Один из задержанных — выходец из Чечни. Его считают главой банды торговцев наркотиками. Кроме запрещенных веществ чеченец также помышлял сбытом оружия. 

Рыночная стоимость 150 килограмм кокаина, изъятых у экс-полицейского, оценивается в более чем пять миллионов евро. Кроме этого, у бывшего стража правопорядка нашли около миллиона евро наличными. 

Ранее сообщалось, что испанская полиция нашла крупную партию кокаина в ананасах. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#бельгия #кокаин #наркотики #бывший полицейский

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