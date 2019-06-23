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Зурабишвили считает, что российские туристы должны приезжать в Грузию

Зурабишвили считает, что российские туристы должны приезжать в Грузию

 Протестующие в Тбилиси направились в сторону офиса правящей партии

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12:32   23 Июня 2019
Россия

Путин отметил роль Саркисяна в развитии связей между странами

Путин отметил роль Саркисяна в развитии связей между странами

Российский лидер Владимир Путин в поздравительном послании главе Армении Армену Саркисяну по случаю дня рождения подчеркнул важность его роли в развитии союзнических отношений двух стран.

Об этом проинформировали в пресс-службе президент Армении. Текст поздравления выложен на сайте армянского президента.

Также президент России пожелал Саркисяну здоровья и успехов в государственной деятельности.

Ранее в июне сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с Путиным поставки оружия и заявил, что ожидает новых поступлений.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #политика #армения #саркисян

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