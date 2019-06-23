Путин отметил роль Саркисяна в развитии связей между странами

Российский лидер Владимир Путин в поздравительном послании главе Армении Армену Саркисяну по случаю дня рождения подчеркнул важность его роли в развитии союзнических отношений двух стран.

Об этом проинформировали в пресс-службе президент Армении. Текст поздравления выложен на сайте армянского президента.

Также президент России пожелал Саркисяну здоровья и успехов в государственной деятельности.

Ранее в июне сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с Путиным поставки оружия и заявил, что ожидает новых поступлений.