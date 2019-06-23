Педофилы из «Весны» могут домогаться подростков в «Алые паруса», заявил Милонов

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов считает, что во время школьного выпускного в Петербурге 23 июня активистам «Весны» не стоит проводить протестную акцию в поддержку журналиста Ивана Голунова, освобожденного из под ареста 11 июня.

«Могу спокойно предложить активистам «Весны» провести свою совершенно никому не нужную программу, которая уже неактуальна, в другой день. [Алые Паруса] это мероприятие с особой системой обеспечения правопорядка. Там много молодежи, поэтому активисты «Весны» могут подождать. Какая разница, когда проводить: сегодня, завтра, через неделю? Тема-то отсутствует, как таковая, для этого митинга», — заявил Милонов в интервью порталу Nation News.

Милонов уверен, что активистам «Весны» дают право проводить митинги, но в день выпускного родители школьников заинтересованы в том, чтобы протестные мероприятия были ограничены. Городской Комитет по законности согласовал активистам мероприятие в Удельном парке, попросив избегать публичных акций в центре города, но такой вариант не устроил организаторов.

«В центре города будет проходить другое согласованное мероприятие! А активисты «Весны» попытаются его сорвать. Они же не хотят, чтобы на их акцию пришли какие-нибудь футбольные фанаты и морды им набили? Не хотят. Так и они не должны соваться со своими жидкими плакатиками в детское мероприятие. Там подростки отмечают окончание школы!», — заключил Милонов.

Депутат считает, что манифестации «Весны» стоит особенно проконтролировать во время мероприятия для школьников. Напомним, 19 февраля петербургский Следственный комитет по Калининскому району возбудил уголовное дело в отношении восемнадцатилетнего активиста движения «Весна» Владимира Казаченко, обвиняемого в интимных отношениях с четырнадцатилетней девушкой.

В марте сообщалось о сожительстве сотрудницы петербургского штаба Алексея Навального с 14-летним активистом «Весны»: 21-летняя девушка уехала из страны, опасаясь возбуждения уголовного дела.