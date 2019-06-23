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Полторы тысячи беженцев вернулись за сутки в САР из Иордании и Ливана

Полторы тысячи беженцев вернулись за сутки в САР из Иордании и Ливана
12:04   23 Июня 2019
Весь мир

Полторы тысячи беженцев вернулись за сутки в САР из Иордании и Ливана

Полторы тысячи беженцев вернулись за сутки в САР из Иордании и Ливана

Почти полторы тысячи беженцев вернулись из Иордании и Ливана в Сирию за минувший день. Об этом сообщается 23 июня в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии.

В сообщении говорится, что за прошедшие сутки в САР с территории иностранных государств вернулись 1393 беженца.

«В том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» – 338 человек (женщин – 102, детей – 173), из Иордании через пункт пропуска «Насиб» – 1055 человек (женщин – 317, детей – 538)», — передает центр. 

Также сообщается восьми гражданах Сирии, вернувшихся в места постоянного проживания внутри страны

По информации центра, за сутки инженерные подразделения Сирии разминировали почти три гектара территории в провинциях Дамаск и Дераа. Помимо этого, военные уничтожили почти 30 взрывоопасных предметов. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сирия #политика #беженцы #весь мир

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