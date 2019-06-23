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11:41   23 Июня 2019
Россия

«Полёт» начнет производить минимум восемь «Ангар» в год с 2024 года

«Полёт» начнет производить минимум восемь «Ангар» в год с 2024 года

Производственное объединение «Полёт» начнет производить минимум восемь тяжелых и две легкие ракеты-носители «Ангара» в год. Предположительно, производство начнется с 2024 года. 

Об этом 23 июня заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Twitter. 

«В Омске строим современный ракетный завод. Сейчас заводы Центра Хруничева в Москве и Омске готовят несколько РН «Ангара» тяжёлого и лёгкого класса к продолжению лётных испытаний», — написал он в Twitter.

Он также добавил, что с 2022 года в Омске будут производить четыре «Ангары А5», а с 2024 года — не менее восьми тяжелых и двух легких РН в год. 

Производственное объединение «Полёт» входит в Центр Хруничева госкорпорации «Роскосмос».

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #ангара #роскомос

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