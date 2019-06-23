«Полёт» начнет производить минимум восемь «Ангар» в год с 2024 года

Производственное объединение «Полёт» начнет производить минимум восемь тяжелых и две легкие ракеты-носители «Ангара» в год. Предположительно, производство начнется с 2024 года.

Об этом 23 июня заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Twitter.

«В Омске строим современный ракетный завод. Сейчас заводы Центра Хруничева в Москве и Омске готовят несколько РН «Ангара» тяжёлого и лёгкого класса к продолжению лётных испытаний», — написал он в Twitter.

Он также добавил, что с 2022 года в Омске будут производить четыре «Ангары А5», а с 2024 года — не менее восьми тяжелых и двух легких РН в год.

Глава Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин (@Rogozin) посетил производственное объединение «Полет» — филиал Центра им. Хруничева в Омске — https://t.co/e88h9Y3QgP ???? Здесь до 2023 года должно быть развернуто серийное производство всех типов ракет-носителей «Ангара» pic.twitter.com/0YriEf0OCg — РОСКОСМОС (@roscosmos) June 22, 2019

Производственное объединение «Полёт» входит в Центр Хруничева госкорпорации «Роскосмос».