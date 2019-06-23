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11:18   23 Июня 2019
Россия

Два новейших вертолета Ми-28НМ переданы ВКС РФ

Два новейших вертолета Ми-28НМ переданы ВКС РФ

Два новейших вертолета МИ-28НМ «Ночной охотник» получили ВКС РФ. Об этом 23 июня сообщает глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский. 

Минобороны уже получило две машины, заявил Богинский в эфире телеканала «Звезда». 

«Они будут подключены к государственным испытаниям. Установочная партия из шести машин должна поступить в ВКС в следующем году», — добавил он. 

По словам главного инструктора вертолета Виталия Щербина, Ми-28НМ применяет широкой спектр воздушных средств поражения, в том числе ракеты воздух — воздух. Это позволяет вертолету сбивать ракеты врага. 

Также МИ-28НМ может поражать наземные цели и при этом не входить в зону действия ПВО противника. Это возможно благодаря новой ракете, характеристики и название которой засекречены. 

Ранее стало известно, что Минобороны до 2027 года закупит почти 100 модернизированных разведывательно-ударных вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник». 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #минобороны #политика #общество #ми-28нм

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