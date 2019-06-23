Два новейших вертолета Ми-28НМ переданы ВКС РФ
Два новейших вертолета МИ-28НМ «Ночной охотник» получили ВКС РФ. Об этом 23 июня сообщает глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.
Минобороны уже получило две машины, заявил Богинский в эфире телеканала «Звезда».
«Они будут подключены к государственным испытаниям. Установочная партия из шести машин должна поступить в ВКС в следующем году», — добавил он.
По словам главного инструктора вертолета Виталия Щербина, Ми-28НМ применяет широкой спектр воздушных средств поражения, в том числе ракеты воздух — воздух. Это позволяет вертолету сбивать ракеты врага.
Также МИ-28НМ может поражать наземные цели и при этом не входить в зону действия ПВО противника. Это возможно благодаря новой ракете, характеристики и название которой засекречены.
Ранее стало известно, что Минобороны до 2027 года закупит почти 100 модернизированных разведывательно-ударных вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник».
О новом модернизованном вертолете #Ми28НМ и об уникальной перспективной ракете на его борту смотрите в программе #ВоеннаяПриемка. Не пропустите премьеру 23 июня в 9:55 на @zvezdanews https://t.co/cxZ4qzutiz #ТКЗвезда #ТВ #Телепередачи #Вертолеты pic.twitter.com/7u6GbPnuic— Минобороны России (@mod_russia) June 22, 2019