Пучков: Вишневский сам виноват, что стал изгоем

Блогер Дмитрий Пучков уверен, что муниципальные депутаты Петербурга безучастно относятся к намерениям парламентария ЗакСа Бориса Вишневского выдвинуться в губернаторы из-за резкой критики депутата в их адрес ранее.

«Борису Лазаревичу, кровь из носу, нужны подписи муниципальных депутатов. Ибо только с депутатского одобрения можно прокрасться в кандидаты. А депутаты — вот ведь нехорошие, неблагодарные люди! – от него ловко прячутся. На звонки не отвечают, на рабочих местах отсутствуют. Похоже, чётко знают — кто им звонит и кто к ним едет. Или, что страшнее всего — может, они работают, а не в кабинетах сидят?! Общаются с гражданами, решают их проблемы. Так ведь тоже бывает», — написал Пучков в своем блоге.

Напомним, Вишневский заявил о безучастности мундепов: ему не удалось взять у них подписи за свое выдвижение на будущие губернаторские выборы в Петербурге. Ранее муниципальный депутат Всеволод Беликов рассказал в интервью ФАН, что Вишневский не выстроил с муниципалами «конструктивный диалог», чтобы рассчитывать на их поддержку и объяснил, что считает неприемлемыми его критические заявления в адрес мундепов.

«Как-то даже удивительно — для начала публично обдать граждан известной субстанцией, а потом публично же изумляться — чего это они со мной встречаться не хотят?! Всё ведь так политически грамотно, так хорошо начиналось!», — комментирует ситуацию Пучков.

Также блогер напомнил о недавнем посещении депутатом Вишневским Канонерского острова — района Петербурга, нуждающегося в благоустройстве.

«Но есть и плюсы — например, Борис Лазаревич совершил пешую прогулку по Канонерскому острову — очевидно, впервые. По ходу осознал, что неплохо бы это замечательное место грамотно обустроить: тут разбить зону отдыха, здесь отелей понастроить с чудесным видом на залив. Это же прекрасно, когда петербургский депутат обходит городской район. Возможно, впервые в жизни, но всё же», — пишет Пучков.

Напомним, ранее политолог назвал логичным неудачный старт Вишневского в избирательной гонке, объяснив это организационной причиной и линией партии «Яблоко», не ориентированной на мнение российских граждан.