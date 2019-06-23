Пес нашел брошенную новорожденную девочку в кустах Петербурга

Пес спас от смерти новорожденную девочку. Случай произошел в Петербурге. Об этом 22 июня сообщил телеканал «Россия».

Как сообщает СМИ, героем-спасателем стал джек-рассел-терьер по кличке Мачо. Находясь на прогулке в одном из городских парков, он внезапно потянул хозяина к кустам, где не было прохожих. Так мужчина обнаружил брошенного умирать малыша.

Девочку отвезли в больницу и оказали всю необходимую помощь. По словам врачей, ребенок недоношенный, у него также диагностировали кислородное голодание. К счастью, ее жизни ничто не угрожает.

Полиция уже разыскивает мать ребенка. Женщине грозит срок за намеренное оставление дочери в опасности.

В начале июня уполномоченный по делам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова заявила, что число женщин, бросающих своих детей, снизилось на 22%. Также она добавила, что с 2016 по 2018 год на 36% уменьшилось количество детей, отобранных у родителей.