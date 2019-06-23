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10:48   23 Июня 2019
Россия

Пес нашел брошенную новорожденную девочку в кустах Петербурга

Пес нашел брошенную новорожденную девочку в кустах Петербурга

Пес спас от смерти новорожденную девочку. Случай произошел в Петербурге. Об этом 22 июня сообщил телеканал «Россия». 

Как сообщает СМИ, героем-спасателем стал джек-рассел-терьер по кличке Мачо. Находясь на прогулке в одном из городских парков, он внезапно потянул хозяина к кустам, где не было прохожих. Так мужчина обнаружил брошенного умирать малыша. 

Девочку отвезли в больницу и оказали всю необходимую помощь. По словам врачей, ребенок недоношенный, у него также диагностировали кислородное голодание. К счастью, ее жизни ничто не угрожает. 

Полиция уже разыскивает мать ребенка. Женщине грозит срок за намеренное оставление дочери в опасности. 

В начале июня уполномоченный по делам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова заявила, что число женщин, бросающих своих детей, снизилось на 22%. Также она добавила, что с 2016 по 2018 год на 36% уменьшилось количество детей, отобранных у родителей. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #новорожденный

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