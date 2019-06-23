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10:25   23 Июня 2019
Россия

Омбудсмен РФ призвала грузинского коллегу защитить права россиян в Грузии

Омбудсмен РФ призвала грузинского коллегу защитить права россиян в Грузии

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к грузинскому омбудсмену Нино Ломджарии с призывом обеспечить на фоне антироссийских протестов права граждан РФ, находящихся в Грузии.

«Призываю Народного защитника Грузии Нино Ломджария оказать содействие в обеспечении соблюдения прав и свобод российских граждан на территории Грузии», — рассказали в пресс-службе российского омбудсмена, сообщает ТАСС.

Москалькова отметила, что цель прибытия российской делегации в Грузию — посещение Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия по приглашению грузинской стороны, где должны были обсуждаться гуманитарные и духовные аспекты взаимодействия «единоверных народов».

«К сожалению, вместо культурного диалога, права всей российской делегации во главе с депутатом Сергеем Гавриловым оказались нарушены. Более того, их жизнь оказалась под угрозой, и они были вынуждены срочно покинуть страну», — подчеркнула российский омбудсмен.

Омбудсмен РФ призвала грузинского коллегу защитить права россиян в Грузии

Также Москалькова напомнила о нападении на съемочную группу телеканала «Россия-24» и российских туристах, вынужденных покинуть Грузию из-за протестов. Напомним, 21 июня МИД РФ по поручению президента Владимира Путина рекомендовал гражданам не посещать страну из-за отсутствия гарантии их безопасности со стороны грузинских властей.

Омбудсмен РФ призвала грузинского коллегу защитить права россиян в Грузии

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Автор: Тимофей Булочкин
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