РФ покажет новый боевой корабль на форуме «Армия-2019»

Новейший патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» представят на форуме «Армия-2019» в Новороссийске. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба ЧФ.

По информации пресс-службы, помимо корабля «Дмитрий Рогачев» на форуме покажут 30 единиц вооружения и военной техники Новороссийской военной морской базы, подразделений военной полиции, а также соединения Воздушно-десантных войск.

«В частности, на причалах морского вокзала будут представлены современные корабли ЧФ — спасательный буксир «Капитан Гурьев», патрульный катер «Раптор» и новейший патрульный корабль проекта 22160 — «Дмитрий Рогачев», — добавила пресс-служба.

На форуме в Краснодарском крае также будет представлена боевая техника подразделений береговой артиллерии базы ЧФ и воздушно-десантных войск. Так, речь идет о ракетных комплексах «Бал» и «Бастион», зенитно-ракетном комплексе «Стрела-10М», бронеавтомобилях БТР-82, «Рысь», самоходных артиллерийских установках «Нона», а также боевых машинах десанта и армейских мотовездеходах.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в форуме примут участие более 130 государств и полторы тысячи предприятий. По его словам, участники представят на площадке более 27 тысяч образцов продукции. Министр отметил, что в этом году будет значительно расширен авиационный кластер, а также экспозиции, освещающие действия российских военных в Сирии.