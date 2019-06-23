Неизвестный выстрелил в начальника штаба армии Эфиопии

Начальник штаба армии Эфиопии был ранен выстрелом в момент, когда пытался сорвать попытку госпереворота в эфиопском регионе Амхара.

Об этом 23 июня сообщило агентство Reuters, ссылаясь на слова премьер-министра страны Абия Ахмеда.

Премьер Эфиопии сообщил о ранении генерала Сира Меконнена в эфире национального телевидения и добавил, что он пытался остановить переворот.

По словам пресс-секретаря эфиопского премьера, пока до конца неизвестно, что случилось с начальником штаба армии после субботних событий — либо он убит, либо ранен.

«В него стреляли люди, близкие к нему», — заявил премьер Эфиопии.

Премьер страны сообщил, что во время неудавшейся попытки переворота погибли несколько человек. Еще несколько получили ранения. По информации местной телекомпании, начальник эфиопской армии погиб вместе с другими высокопоставленными чиновниками.