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9:48   23 Июня 2019
Весь мир

Неизвестный выстрелил в начальника штаба армии Эфиопии

Неизвестный выстрелил в начальника штаба армии Эфиопии

Начальник штаба армии Эфиопии был ранен выстрелом в момент, когда пытался сорвать попытку госпереворота в эфиопском регионе Амхара. 

Об этом 23 июня сообщило агентство Reuters, ссылаясь на слова премьер-министра страны Абия Ахмеда. 

Премьер Эфиопии сообщил о ранении генерала Сира Меконнена в эфире национального телевидения и добавил, что он пытался остановить переворот. 

По словам пресс-секретаря эфиопского премьера, пока до конца неизвестно, что случилось с начальником штаба армии после субботних событий — либо он убит, либо ранен.

«В него стреляли люди, близкие к нему», — заявил премьер Эфиопии.

Премьер страны сообщил, что во время неудавшейся попытки переворота погибли несколько человек. Еще несколько получили ранения. По информации местной телекомпании, начальник эфиопской армии погиб вместе с другими высокопоставленными чиновниками. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#госпереворот #африка #общество #эфиопия

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