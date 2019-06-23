Пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Крыму

Пять человек пострадали во время ДТП с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, который столкнулся с препятствием. Случай произошел в Крыму. Об этом 23 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского управления МВД РФ.

По информации агентства, авария случилась в Красногвардейском районе рядом с селом Марьяновка.

В пресс-службе рассказали, что автомобиль Mercedes-Benz Sprinter двигался в сторону Симферополя и столкнулся с препятствием.

«В результате ДТП пострадали пять человек, среди которых один несовершеннолетний. Все они получили телесные повреждения различной степени тяжести», — добавил представитель пресс-службы.

Полиция и ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь.