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9:18   23 Июня 2019
Россия

Пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Крыму

Пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Крыму

Пять человек пострадали во время ДТП с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, который столкнулся с препятствием. Случай произошел в Крыму. Об этом 23 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского управления МВД РФ. 

По информации агентства, авария случилась в Красногвардейском районе рядом с селом Марьяновка. 

В пресс-службе рассказали, что автомобиль Mercedes-Benz Sprinter двигался в сторону Симферополя и столкнулся с препятствием. 

«В результате ДТП пострадали пять человек, среди которых один несовершеннолетний. Все они получили телесные повреждения различной степени тяжести», — добавил представитель пресс-службы. 

Полиция и ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #авария #дтп #крым #общество

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