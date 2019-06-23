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 РФ покажет новый боевой корабль на форуме «Армия-2019»

РФ покажет новый боевой корабль на форуме «Армия-2019»
Зурабишвили считает, что российские туристы должны приезжать в Грузию

Зурабишвили считает, что российские туристы должны приезжать в Грузию

 Протестующие в Тбилиси направились в сторону офиса правящей партии

Протестующие в Тбилиси направились в сторону офиса правящей партии
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8:51   23 Июня 2019
Весь мир

Девять политиков будут участвовать в выборах президента Аргентины

Девять политиков будут участвовать в выборах президента Аргентины

Девять аргентинских политиков, включая нынешнего лидера Маурисио Макри, выдвинули свои кандидатуры для участия в президентских выборах, пишет газета La Nacion.

Он выдвигается от сформированного к выборам альянса «Вместе за перемены». В его составе правоцентристская партия «Республиканское предложение», левоцентристский «Гражданский радикальный союз», центристская «Гражданская коалиция» и члены оппозиционной перонистской Хустисиалистской партии, противники бывшего президента Кристины Фернандес де Киршнер.

Опросы народного мнения показали, что главным соперником Макри будет Альберто Фернандес, занимавший в 2003–2008 годах пост главы Кабмина, представитель левоцентристского альянса «Фронт для всех».

Еще одним фаворитом на выборах является бывший министр экономики Роберто Лаванья. Оставшиеся шесть кандидатов — Николас дель Каньо, Мануэла Кастаньейра, Хосе Луис Есперт, Гомес Сентурион, Алехандро Бьондини и Хосе Ромеро Ферис — не являются вероятными победителями.

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Автор: Мария Милкевич
#выборы #аргентина

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