Девять политиков будут участвовать в выборах президента Аргентины

Девять аргентинских политиков, включая нынешнего лидера Маурисио Макри, выдвинули свои кандидатуры для участия в президентских выборах, пишет газета La Nacion.

Он выдвигается от сформированного к выборам альянса «Вместе за перемены». В его составе правоцентристская партия «Республиканское предложение», левоцентристский «Гражданский радикальный союз», центристская «Гражданская коалиция» и члены оппозиционной перонистской Хустисиалистской партии, противники бывшего президента Кристины Фернандес де Киршнер.

Опросы народного мнения показали, что главным соперником Макри будет Альберто Фернандес, занимавший в 2003–2008 годах пост главы Кабмина, представитель левоцентристского альянса «Фронт для всех».

Еще одним фаворитом на выборах является бывший министр экономики Роберто Лаванья. Оставшиеся шесть кандидатов — Николас дель Каньо, Мануэла Кастаньейра, Хосе Луис Есперт, Гомес Сентурион, Алехандро Бьондини и Хосе Ромеро Ферис — не являются вероятными победителями.