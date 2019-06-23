Трамп отказался от удара по Ирану вопреки призывам своих советников, пишет WSJ

Американский лидер Дональд Трамп отказался наносить ответные удары по Ирану вопреки уговорам своих советников по нацбезопасности, пишет в субботу газета The Wall Street Journal.

По информации издания, отказом атаковать три объекта на территории Ирана глава государства «огорчил большинство своих советников по национальной безопасности».

«Эти люди хотят втянуть нас в войну, и это отвратительно, — якобы заявил Трамп некому источнику. — Нам больше не нужны войны».

При этом Трамп остался весьма огорчен убытками в размере 130 миллионов долларов из-за потери беспилотника, сбитого иранскими ВС. И все же он решил оставить этот инцидент без ответа, так как американские избиратели значительно хуже отреагировали бы на жертвы среди иранцев, а их численность, по мнению Трампа, могла бы достичь 150 человек в случае удара.