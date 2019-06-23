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 Двое сторонников ИГ* уничтожены в Дагестане

Двое сторонников ИГ* уничтожены в Дагестане
Зурабишвили считает, что российские туристы должны приезжать в Грузию

Зурабишвили считает, что российские туристы должны приезжать в Грузию

 Протестующие в Тбилиси направились в сторону офиса правящей партии

Протестующие в Тбилиси направились в сторону офиса правящей партии
Трамп отказался от удара по Ирану вопреки призывам своих советников, пишет WSJ

Трамп отказался от удара по Ирану вопреки призывам своих советников, пишет WSJ

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7:53   23 Июня 2019
Весь мир

Трамп отказался от удара по Ирану вопреки призывам своих советников, пишет WSJ

Трамп отказался от удара по Ирану вопреки призывам своих советников, пишет WSJ

Американский лидер Дональд Трамп отказался наносить ответные удары по Ирану вопреки уговорам своих советников по нацбезопасности, пишет в субботу газета The Wall Street Journal.

По информации издания, отказом атаковать три объекта на территории Ирана глава государства «огорчил большинство своих советников по национальной безопасности».

«Эти люди хотят втянуть нас в войну, и это отвратительно, — якобы заявил Трамп некому источнику. — Нам больше не нужны войны».

При этом Трамп остался весьма огорчен убытками в размере 130 миллионов долларов из-за потери беспилотника, сбитого иранскими ВС. И все же он решил оставить этот инцидент без ответа, так как американские избиратели значительно хуже отреагировали бы на жертвы среди иранцев, а их численность, по мнению Трампа, могла бы достичь 150 человек в случае удара.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #иран #трамп

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