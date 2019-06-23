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 Си Цзиньпин будет участвовать в саммите «большой двадцатки» в Осаке

Си Цзиньпин будет участвовать в саммите «большой двадцатки» в Осаке
НАК опубликовал видео с места ликвидации сторонников ИГ* в Дагестане

НАК опубликовал видео с места ликвидации сторонников ИГ* в Дагестане

 Двое сторонников ИГ* уничтожены в Дагестане

Двое сторонников ИГ* уничтожены в Дагестане
Зурабишвили считает, что российские туристы должны приезжать в Грузию

Зурабишвили считает, что российские туристы должны приезжать в Грузию

 Протестующие в Тбилиси направились в сторону офиса правящей партии

Протестующие в Тбилиси направились в сторону офиса правящей партии
Трамп отказался от удара по Ирану вопреки призывам своих советников, пишет WSJ

Трамп отказался от удара по Ирану вопреки призывам своих советников, пишет WSJ

 Си Цзиньпин будет участвовать в саммите «большой двадцатки» в Осаке

Си Цзиньпин будет участвовать в саммите «большой двадцатки» в Осаке
6:30   23 Июня 2019
Весь мир

Си Цзиньпин будет участвовать в саммите «большой двадцатки» в Осаке

Си Цзиньпин будет участвовать в саммите «большой двадцатки» в Осаке

Председатель КНР Си Цзиньпин с 27 по 29 июня будет находиться в Осаке на саммите «большой двадцатки», передает в воскресенье агентство «Синьхуа», ссылаясь на официального представителя китайского МИД Лу Кана.

Уточняется, что его пригласил лично премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Напомним, саммит глав государств G20 пройдет 28–29 июня в Осаке, на него должны прибыть среди прочих президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп.

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Автор: Мария Милкевич
#си цзиньпин #япония #g20 #китай

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