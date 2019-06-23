Си Цзиньпин будет участвовать в саммите «большой двадцатки» в Осаке

Председатель КНР Си Цзиньпин с 27 по 29 июня будет находиться в Осаке на саммите «большой двадцатки», передает в воскресенье агентство «Синьхуа», ссылаясь на официального представителя китайского МИД Лу Кана.

Уточняется, что его пригласил лично премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Напомним, саммит глав государств G20 пройдет 28–29 июня в Осаке, на него должны прибыть среди прочих президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп.