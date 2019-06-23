Карлос Гон подозревается в хищении более трех миллионов долларов из средств Renault

Экс-глава Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон подозревается в присвоении порядка 3,25 миллиона долларов из «президентского фонда» Renault, предназначенного для выплаты вознаграждений, пишет в воскресенье газета Asahi.

По данным издания, в 2017 году он применил мошенническую схему по переводу 6,5 миллиона долларов на счет дистрибьютора Renault — Nissan в Омане SBA в виде бонуса, не указанного в первоначальном контракте.

Потом ровно половина этой суммы была отправлена ливанской инвестиционной компании GFI, которой по факту владеет Гон.

Аналогично, по версии следствия, Гон присвоил себе порядка 5 миллионов из «президентского фонда» Nissan, в чем бывший глава автомобильного альянса уже обвиняется.