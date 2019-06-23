Суданская оппозиция приняла план Эфиопии по преодолению политического кризиса

Лидеры оппозиции в Судане приняли предложение Эфиопии, являющейся посредником в преодолении политического кризиса в этой стране, о формировании переходного органа власти, передает в субботу агентство Reuters.

По информации агентства, оппозиция одобрила инициативу эфиопской стороны по формированию временной властной структуры из семи гражданских представителей, семи военных и одного независимого, а также все остальные пункты предложенного плана. Этот руководящий орган будет работать до всеобщих выборов в Судане.

«Мы считаем, что принятие нами предложения выступающей в качестве посредника Эфиопии является стимулом для всех сторон к выполнению обязательств по продолжению поиска политического решения [конфликта]», — цитирует Reuters заявление оппозиции.

Представители оппозиции также потребовали, чтобы предложение Эфиопии принял сформированный суданской армией Военный совет.