Контр-адмирал ВС Норвегии стала первой женщиной в составе военного комитета НАТО

Контр-адмирал норвежских ВС Луиз Дедичен стала первой женщиной в составе военного комитета НАТО, рассказала в субботу в Twitter официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

«Поздравляем контр-адмирала Луиз Дедичен из Норвегии — первую женщину в военном комитете НАТО», — сообщила Лунгеску.

Напомним, в состав военного комитета Североатлантического альянса входят главы генштабов государств — членов организации. Комитет консультирует остальные органы блока и дает рекомендации по военной стратегии, таким образом воздействуя на политические решения альянса.