Контр-адмирал ВС Норвегии стала первой женщиной в составе военного комитета НАТО
Контр-адмирал норвежских ВС Луиз Дедичен стала первой женщиной в составе военного комитета НАТО, рассказала в субботу в Twitter официальный представитель альянса Оана Лунгеску.
«Поздравляем контр-адмирала Луиз Дедичен из Норвегии — первую женщину в военном комитете НАТО», — сообщила Лунгеску.
Congratulations to Rear Admiral @LouiseDedichen of #Norway ????????- the 1️⃣st woman on @NATO’s Military Committee. Only 28 more to go! #WeAreNATO #womenatwork pic.twitter.com/HGgAi7lVik— Oana Lungescu (@NATOpress) June 22, 2019
Напомним, в состав военного комитета Североатлантического альянса входят главы генштабов государств — членов организации. Комитет консультирует остальные органы блока и дает рекомендации по военной стратегии, таким образом воздействуя на политические решения альянса.