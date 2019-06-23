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Суданская оппозиция приняла план Эфиопии по преодолению политического кризиса
НАК опубликовал видео с места ликвидации сторонников ИГ* в Дагестане

НАК опубликовал видео с места ликвидации сторонников ИГ* в Дагестане

 Двое сторонников ИГ* уничтожены в Дагестане

Двое сторонников ИГ* уничтожены в Дагестане
Зурабишвили считает, что российские туристы должны приезжать в Грузию

Зурабишвили считает, что российские туристы должны приезжать в Грузию

 Протестующие в Тбилиси направились в сторону офиса правящей партии

Протестующие в Тбилиси направились в сторону офиса правящей партии
Карлос Гон подозревается в хищении более трех миллионов долларов из средств Renault

Карлос Гон подозревается в хищении более трех миллионов долларов из средств Renault

 Суданская оппозиция приняла план Эфиопии по преодолению политического кризиса

Суданская оппозиция приняла план Эфиопии по преодолению политического кризиса
3:54   23 Июня 2019
Весь мир

Контр-адмирал ВС Норвегии стала первой женщиной в составе военного комитета НАТО

Контр-адмирал ВС Норвегии стала первой женщиной в составе военного комитета НАТО

Контр-адмирал норвежских ВС Луиз Дедичен стала первой женщиной в составе военного комитета НАТО, рассказала в субботу в Twitter официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

«Поздравляем контр-адмирала Луиз Дедичен из Норвегии — первую женщину в военном комитете НАТО», — сообщила Лунгеску.

Напомним, в состав военного комитета Североатлантического альянса входят главы генштабов государств — членов организации. Комитет консультирует остальные органы блока и дает рекомендации по военной стратегии, таким образом воздействуя на политические решения альянса.

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Автор: Мария Милкевич
#нато

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