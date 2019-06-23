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Трамп сообщил, что не отменял приказ об ответном нападении на Иран, а лишь задержал

Трамп сообщил, что не отменял приказ об ответном нападении на Иран, а лишь задержал

 Санкции США в отношении Ирана будут усиливаться, пока он не пойдет на переговоры

Санкции США в отношении Ирана будут усиливаться, пока он не пойдет на переговоры
НАК опубликовал видео с места ликвидации сторонников ИГ* в Дагестане

НАК опубликовал видео с места ликвидации сторонников ИГ* в Дагестане

 Двое сторонников ИГ* уничтожены в Дагестане

Двое сторонников ИГ* уничтожены в Дагестане
Зурабишвили считает, что российские туристы должны приезжать в Грузию

Зурабишвили считает, что российские туристы должны приезжать в Грузию

 Протестующие в Тбилиси направились в сторону офиса правящей партии

Протестующие в Тбилиси направились в сторону офиса правящей партии
Трамп сообщил, что не отменял приказ об ответном нападении на Иран, а лишь задержал

Трамп сообщил, что не отменял приказ об ответном нападении на Иран, а лишь задержал

 Санкции США в отношении Ирана будут усиливаться, пока он не пойдет на переговоры

Санкции США в отношении Ирана будут усиливаться, пока он не пойдет на переговоры
2:59   23 Июня 2019
Весь мир

Трамп сообщил, что не отменял приказ об ответном нападении на Иран, а лишь задержал

Трамп сообщил, что не отменял приказ об ответном нападении на Иран, а лишь задержал

Американский лидер Дональд Трамп заявил в Twitter, что не отменял своего приказа об ответном нападении на Иран, а только притормозил его действие на данном этапе.

«Я никогда не отзывал удара по Ирану, как неправильно сообщается, я только не дал ему ходу на данном этапе!» — уточнил он.

Напомним, в четверг в прессе появилась информация, что Трамп в последний момент отменил атаку по Ирану, на которой настаивали госсекретарь Майк Помпео, глава ЦРУ Джина Хаспел и советник по нацбезопасности Джон Болтонв качестве ответной меры на сбитый иранцами американский БПЛА.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #иран #трамп

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