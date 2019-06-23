Трамп сообщил, что не отменял приказ об ответном нападении на Иран, а лишь задержал

Американский лидер Дональд Трамп заявил в Twitter, что не отменял своего приказа об ответном нападении на Иран, а только притормозил его действие на данном этапе.

«Я никогда не отзывал удара по Ирану, как неправильно сообщается, я только не дал ему ходу на данном этапе!» — уточнил он.

Напомним, в четверг в прессе появилась информация, что Трамп в последний момент отменил атаку по Ирану, на которой настаивали госсекретарь Майк Помпео, глава ЦРУ Джина Хаспел и советник по нацбезопасности Джон Болтонв качестве ответной меры на сбитый иранцами американский БПЛА.