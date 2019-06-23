Зурабишвили считает, что российские туристы должны приезжать в Грузию

Российские туристы должны продолжать ездить в Грузию, потому что любят ее, а политикам надо решать проблемы, сказала президент страны Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу Euronews.

Под решением проблем глава Грузии имеет в виду объединение территорий, которое не должно повлиять на мирную среду в стране.

Напомним, ранее, в пятницу, президент России Владимир Путин подписал указ о временном прекращении с 8 июля пассажирского авиасообщения с Грузией.