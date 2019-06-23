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НАК опубликовал видео с места ликвидации сторонников ИГ* в Дагестане

НАК опубликовал видео с места ликвидации сторонников ИГ* в Дагестане

 Двое сторонников ИГ* уничтожены в Дагестане

Двое сторонников ИГ* уничтожены в Дагестане
Зурабишвили считает, что российские туристы должны приезжать в Грузию

Зурабишвили считает, что российские туристы должны приезжать в Грузию

 Протестующие в Тбилиси направились в сторону офиса правящей партии

Протестующие в Тбилиси направились в сторону офиса правящей партии
Трамп сообщил, что не отменял приказ об ответном нападении на Иран, а лишь задержал

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2:21   23 Июня 2019
Политика

Зурабишвили считает, что российские туристы должны приезжать в Грузию

Зурабишвили считает, что российские туристы должны приезжать в Грузию

Российские туристы должны продолжать ездить в Грузию, потому что любят ее, а политикам надо решать проблемы, сказала президент страны Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу Euronews.

 

Под решением проблем глава Грузии имеет в виду объединение территорий, которое не должно повлиять на мирную среду в стране.

Напомним, ранее, в пятницу, президент России Владимир Путин подписал указ о временном прекращении с 8 июля пассажирского авиасообщения с Грузией.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #туристы #грузия #зурабишвили

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