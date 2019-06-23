НАК опубликовал видео с места ликвидации сторонников ИГ* в Дагестане

Национальный антитеррористический комитет в воскресенье, 23 июня, обнародовал оперативную видеосъемку с места устранения двух сторонников «Исламского государства»* в Дагестане.

Как стало известно ранее, в субботу около 22.00 на автомобильной дороге в Хасавюртовском районе Дагестана сотрудники правопорядка попытались остановить автомобиль ВАЗ-2109 с двумя вооруженными людьми и заставить их сдаться. Однако бандиты не согласились и открыли стрельб, в результате которой были ликвидированы. Со стороны силовиков никто не пострадал. НАК сообщает, что злоумышленники собирались использовать автомобиль и оружие для нападения на сотрудников правоохранительных органов.

На видеозаписи видна машина боевиков, лежащая в кювете, ее пытаются извлечь оттуда силовики.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.