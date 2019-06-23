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НАК опубликовал видео с места ликвидации сторонников ИГ* в Дагестане

НАК опубликовал видео с места ликвидации сторонников ИГ* в Дагестане

 Двое сторонников ИГ* уничтожены в Дагестане

Двое сторонников ИГ* уничтожены в Дагестане
Зурабишвили считает, что российские туристы должны приезжать в Грузию

Зурабишвили считает, что российские туристы должны приезжать в Грузию

 Протестующие в Тбилиси направились в сторону офиса правящей партии

Протестующие в Тбилиси направились в сторону офиса правящей партии
Трамп сообщил, что не отменял приказ об ответном нападении на Иран, а лишь задержал

Трамп сообщил, что не отменял приказ об ответном нападении на Иран, а лишь задержал

 Санкции США в отношении Ирана будут усиливаться, пока он не пойдет на переговоры

Санкции США в отношении Ирана будут усиливаться, пока он не пойдет на переговоры
1:47   23 Июня 2019
Весь мир

Санкции США в отношении Ирана будут усиливаться, пока он не пойдет на переговоры

Санкции США в отношении Ирана будут усиливаться, пока он не пойдет на переговоры

Дипломатическая изоляция и политика давления на Иран продолжатся, пока власти исламской республики не решатся на переговоры по ядерной программе, сообщается в распространенном в субботу письменном заявлении главы Госдепартамента США Майка Помпео.

«Когда иранский режим решит отказаться от насилия и встретить нашу дипломатию с помощью дипломатии, он знает, как с нами связаться. До тех пор наша дипломатическая изоляция и кампания по оказанию экономического давления против режима будут усиливаться», — заявил госсекретарь.

Также Помпео вновь обвинил Тегеран в дезинформации.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #иран #помпео

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