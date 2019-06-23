Санкции США в отношении Ирана будут усиливаться, пока он не пойдет на переговоры

Дипломатическая изоляция и политика давления на Иран продолжатся, пока власти исламской республики не решатся на переговоры по ядерной программе, сообщается в распространенном в субботу письменном заявлении главы Госдепартамента США Майка Помпео.

«Когда иранский режим решит отказаться от насилия и встретить нашу дипломатию с помощью дипломатии, он знает, как с нами связаться. До тех пор наша дипломатическая изоляция и кампания по оказанию экономического давления против режима будут усиливаться», — заявил госсекретарь.

Также Помпео вновь обвинил Тегеран в дезинформации.