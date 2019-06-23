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НАК опубликовал видео с места ликвидации сторонников ИГ* в Дагестане

 Двое сторонников ИГ* уничтожены в Дагестане

Двое сторонников ИГ* уничтожены в Дагестане
Зурабишвили считает, что российские туристы должны приезжать в Грузию

Зурабишвили считает, что российские туристы должны приезжать в Грузию

 Протестующие в Тбилиси направились в сторону офиса правящей партии

Протестующие в Тбилиси направились в сторону офиса правящей партии
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1:16   23 Июня 2019
Россия

Двое сторонников ИГ* уничтожены в Дагестане

Двое сторонников ИГ* уничтожены в Дагестане

Спецслужбы устранили в Дагестане двух сторонников «Исламского государства»*, планирующих нападения на сотрудников правоохранительных органов, рассказали в воскресенье ТАСС в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

В субботу примерно в 22.00 на отрезке автодороги между селениями Эндирей и Карланюрт в Хасавюртовском районе силы правопорядка попытались остановить автомобиль ВАЗ-2109, в котором находились двое вооруженных мужчин. Их призвали сложить оружие и сдаться, но в ответ преступники начали стрельбу.

«В результате последовавшего боеконтакта оба преступника нейтрализованы. На месте перестрелки обнаружен автомат и пистолет, — заявили в НАК. — Они являлись сторонниками запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ (старое название ИГ) и намеревались совершить нападение на сотрудников правоохранительных органов».

Уточняется, что ликвидированные злоумышленники были жителями Махачкалы, по приказу лидеров террористической организации они купили огнестрельное оружие и автомобиль, которые собирались использовать при нападении на правоохранителей.

«Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет. Предпринимаются меры по установлению причастности нейтрализованных бандитов к другим преступлениям», — добавили в НАК.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#дагестан #иг #антитеррор

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