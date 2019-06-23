Протестующие в Тбилиси направились в сторону офиса правящей партии

Протестующие у здания парламента в Тбилиси в субботу двинулись в направлении офиса правящей партии, сообщает с места событий корреспондент РИА Новости.

Напомним, Грузию на этой неделе охватили митинги против участия делегатов от РФ в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В четверг радикально настроенные участники протестов захватили здание парламента, в котором находились российские представители, вечером они предприняли вторую попытку штурма. Спецназ разогнал митингующих, но в пятницу люди вновь вышли на улицы. Сообщается о 240 пострадавших и более 300 задержанных.

Лидер неправительственной организации «Центр демократического аудита», бывший международный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Армаз Ахвледиани сказал, что митинги продлятся до того момента, когда власти выполнят требования народа по отставке главы МВД.