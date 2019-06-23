Трамп, победивший на выборах Клинтон, оказался лучшим вариантом для России

Депутат Госдумы Виталий Милонов и сенатор Франц Клинцевич считают, что у России есть конкретные предпочтения в выборах президента США, но их итоги никак не отразятся на национальных интересах РФ, пишет «ПолитРоссия».

Издание отмечает, что даже сами американцы с трудом могут делать прогнозы относительно предстоящего в 2020 году голосования, так как общество в США расколото. The Hill пишет, что текущие опросы являются «самой фальшивой вещью».

Однако для России имеют значение не внутриполитические игры США, а их влияние на отношения между двумя странами.

Виталий Милонов заявил, что Хиллари Клинтон и Джо Байден представляют «партии войны», поэтому вряд ли можно рассчитывать на мирную политику по отношению к России с их стороны.

Он отметил, что нельзя быть уверенным в том, как бы себя повела Клинтон, если бы победила в 2016 году, но ее работа на посту госсекретаря США заставляет полагать, что она заняла бы более жесткую позицию по отношению к РФ и ко всему миру, нежели Трамп. Возможно, отношения с России и США были бы на грани войны, поэтому Трамп все же оказался лучше, чем Клинтон.

«Наверное, это правильно, что так получилось, что народ не допустил ее до правления», – выразил мнение Милонов.

Однако Трамп, по мнению депутата, в силу разных обстоятельств — его постоянно пытались привлечь к суду, обвиняли в связях с российскими властями — не сумел выполнить свои предвыборные обещания, и у него остался всего год, чтобы достучаться до избирателя.

«Его электорат ходит в церковь по воскресеньям, его электорат воспитывает детей, жарит мясо на заднем дворе. И он к нему начинает потихонечку обращаться», – сказал Милонов.

Член Совфеда Франц Клинцевич также подчеркнул, что в США существует множество институтов, которые мешают главе государства рулить ситуацией.

«Трамп очень интересный человек. Будучи богатым, он реально пытается что-то делать для своей страны, поднять благосостояние. Ему много что удалось, но он не вышел с этой парадигмы развития США», – заявил Клинцевич.

По мнению сенатора, Трамп, будучи бизнесменом, осознает, что без России дать экономический рывок не получится, и он пытается балансировать со своими элитами. Поэтому, считает Клинцевич, «было бы неплохо», если бы Трамп одержал победу во второй раз.