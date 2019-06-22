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23:08   22 Июня 2019
Россия

Беглов возложил венок к мемориалу на Пискаревском кладбище

Беглов возложил венок к мемориалу на Пискаревском кладбище

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил венок к монументу Матери-Родины на Пискаревском мемориальном кладбище 22 июня, в День памяти и скорби.

В траурной церемонии участвовали простые горожане и ветераны Великой Отечественной войны. Беглов напомнил о невиданной стойкости и самоотверженности отцов и дедов.

 

 

Напомним, Пискаревское мемориальное кладбище — место массовых захоронений погибших во время блокады Ленинграда и бойцов Ленинградского фронта.

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Автор: Мария Милкевич
#санкт-петербург #беглов #великая отечественная война #день памяти и скорби

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