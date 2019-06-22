Беглов возложил венок к мемориалу на Пискаревском кладбище

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил венок к монументу Матери-Родины на Пискаревском мемориальном кладбище 22 июня, в День памяти и скорби.

В траурной церемонии участвовали простые горожане и ветераны Великой Отечественной войны. Беглов напомнил о невиданной стойкости и самоотверженности отцов и дедов.

Напомним, Пискаревское мемориальное кладбище — место массовых захоронений погибших во время блокады Ленинграда и бойцов Ленинградского фронта.