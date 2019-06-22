Трамп на две недели отсрочил масштабную депортацию нелегальных мигрантов

Американский лидер Дональд Трамп в субботу решил на две недели отсрочить массовую депортацию нелегальных мигрантов с территории США. Об этом он сообщил в Twitter.

Он заявил, что сделал это по просьбе демократов, чтобы проверить, смогут ли демократы и республиканцы скооперироваться и разработать решение проблем на границе с Мексикой.

«Если нет, депортации начнутся!» — пригрозил Трамп.

Во вторник президент США сообщил, что американская иммиграционная и таможенная полиция приступит к депортации миллионов нелегальных иммигрантов на следующей неделе.

Ранее замглавы мексиканского МВД по вопросам миграции и соблюдения прав человека Алехандро Энсинас сказал, что около 50 тысяч мигрантов, рассчитывающих на убежище в США, могут быть направлены на территорию Мексики за последующие несколько месяцев и останутся там, пока американские власти будут рассматривать их документы.