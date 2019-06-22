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22:31   22 Июня 2019
Россия

Минприроды перечислило десять регионов РФ, где «буксует» мусорная реформа

Минприроды перечислило десять регионов РФ, где «буксует» мусорная реформа

Мусорная реформа «буксует» в десяти регионах РФ, заявили в Минприроды.

«На следующей неделе глава Минприроды Дмитрий Кобылкин проведет совещание с губернаторами и главами 10 регионов, где реформа «буксует», — рассказали в ведомстве.

Среди регионов, лидирующих по количеству жалоб от населения, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, Курганская, Архангельская, Владимирская и Рязанская области.

Напомним, с 2019 года в России заработала реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, призванная решить проблемы стихийных свалок, переработки и утилизации мусора, а также улучшить экологическую ситуацию.

В феврале текущего года в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин поручил ОНФ совместно с Росприроднадзором организовать эффективный гражданский контроль в сфере обращения с отходами при поддержке общественных экологических инспекторов, которых начали готовить в апреле.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #минприроды #мусорная реформа

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