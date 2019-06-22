Около 12 тысяч человек во Франции вышли на митинги «желтых жилетов»

Порядка 11,8 тысячи протестующих приняли участие в субботу, 22 июня, в 32-й акции «желтых жилетов» во Франции. По информации местного МВД в Париже на улицы вышли около 1,1 тысячи человек.

Неделю назад, как сообщалось, по всей стране вышло гораздо меньше демонстрантов, их число составило около семи тысяч человек, на улицы Парижа вышло порядка 950 человек.

По данным Provence, в ходе акций протеста во французском Марселе были задержаны 15 человек. Некоторые из них были c закрытыми лицами в черной одежде. Местная полиция заявила журналистам, что они «замышляли что-то плохое».

Издание Républican Lorrain сообщило, что в ходе акции «желтых жилетов» в коммуне Сент-Авольд в департаменте Мозель автомобиль сбил человека. Мужчина получил травмы, но выжил, водителя вскоре задержали.