Трамп заявил, что хочет сделать Иран «снова великим»

Вашингтон «очень быстро» пришел бы к новым договоренностям с Ираном по его ядерной программе, если бы власти этой страны пошли на переговоры, заявил в субботу американский лидер Дональд Трамп в беседе с журналистами возле Белого дома.

Президент вновь раскритиковал принятый в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, из которого Штаты вышли 8 мая 2018 года.

«Мы начнем все сначала. Мы могли бы договориться с ними очень быстро, если бы они захотели. Все зависит от них», — заявил Трамп.

Он также сообщил, что США намерены «сделать Иран снова великим». Для этого Тегеран должен начать переговоры с Вашингтоном, и тогда, возможно, их страна станет «вновь богатой и процветающей».

«Назовем это «Сделаем Иран снова великим». Я не буду против», — отметил Трамп.

При этом он подчеркнул, что «ничего этого не выйдет», если Тегеран намерен «заполучить через пять-шесть лет ядерное оружие», и вновь заявил, что США не допустят этого.

По словам Трампа, действующий санкционный режим уже нанес ущерб экономике Ирана, а вскоре Штаты прибегнут к новым мерам, чтобы попытаться вынудить Тегеран согласиться на переговоры.

«Сейчас в Иране экономический кризис. Они сейчас проходят через ад. Санкции нанесли им серьезный удар. Будут введены новые санкции, гораздо большие, — заявил президент США. — Все, что я хочу — это отсутствие ядерного оружия».

Также Трамп прокомментировал инцидент со сбитым иранцами американским дроном. Он отметил, что глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд высказался против ответного авиаудара по Ирану. Однако американский лидер напомнил, что военный путь решения проблемы «рассматривается всегда».