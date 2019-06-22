Российский вертолет Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа

Российский вертолет Ми-28 продемонстрировал новую фигуру высшего пилотажа. Видео выложил на своем сайте телеканал «Звезда».

«Вертолет перемещается в пространстве со скоростью 90 километров в час, но при этом успевает вращаться вокруг своей оси», — прокомментировал ведущий телеканала.

В материале отмечается, что пока для новой фигуры не придумали названия.

Российский ударный вертолет Ми-28Н «Ночной охотник» создан для уничтожения вражеских солдат и бронетехники, а также малоскоростных воздушных целей.