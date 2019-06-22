Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
СМИ узнали подробности о потерянной записке, за которую стыдно Путину

СМИ узнали подробности о потерянной записке, за которую стыдно Путину

 Российский вертолет Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа

Российский вертолет Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа
Опубликовано видео нападения на российских журналистов в Тбилиси

Опубликовано видео нападения на российских журналистов в Тбилиси

 Зеленский призвал не допускать «привыкания» к войне

Зеленский призвал не допускать «привыкания» к войне
Около 12 тысяч человек во Франции вышли на митинги «желтых жилетов»

Около 12 тысяч человек во Франции вышли на митинги «желтых жилетов»

 Марии Бутиной сократили срок на 10 дней

Марии Бутиной сократили срок на 10 дней
СМИ узнали подробности о потерянной записке, за которую стыдно Путину

СМИ узнали подробности о потерянной записке, за которую стыдно Путину

 Российский вертолет Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа

Российский вертолет Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа
Опубликовано видео нападения на российских журналистов в Тбилиси

Опубликовано видео нападения на российских журналистов в Тбилиси

 Зеленский призвал не допускать «привыкания» к войне

Зеленский призвал не допускать «привыкания» к войне
Около 12 тысяч человек во Франции вышли на митинги «желтых жилетов»

Около 12 тысяч человек во Франции вышли на митинги «желтых жилетов»

 Марии Бутиной сократили срок на 10 дней

Марии Бутиной сократили срок на 10 дней
21:10   22 Июня 2019
Россия

Российский вертолет Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа

Российский вертолет Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа

Российский вертолет Ми-28 продемонстрировал новую фигуру высшего пилотажа. Видео выложил на своем сайте телеканал «Звезда».

«Вертолет перемещается в пространстве со скоростью 90 километров в час, но при этом успевает вращаться вокруг своей оси», — прокомментировал ведущий телеканала.

 

В материале отмечается, что пока для новой фигуры не придумали названия.

Российский ударный вертолет Ми-28Н «Ночной охотник» создан для уничтожения вражеских солдат и бронетехники, а также малоскоростных воздушных целей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #авиация #ми-28

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...