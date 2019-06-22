Марии Бутиной сократили срок на 10 дней

Осужденная в США за незарегистрированную деятельность иностранного агента российская гражданка Мария Бутина сможет выйти на свободу 25 октября 2019 года, а не 5 ноября, как ранее предполагалось. Об этом россиянка сообщила своему отцу Валерию Бутину.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в беседе с ФАН подтвердил, что они действительно позвонила отцу и заявила о сокращении тюремного срока.

«Мы все рады, что срок сократили, но реально операция еще в процессе, там все подается, т.е. это произошло без чьего-либо участия и давления. Это просто такая счастливая случайность. Это информация от самой Маши. Она сообщила об этом своему отцу по телефону. Это реально произошло», – заявил Малькевич.

Ранее стало известно, что возглавляемый Малькевичем Фонд собрал 10 миллионов рублей для оплаты услуг адвокатов Бутиной, которую задержали в пошлом году. Ее приговорили к 18 месяцам лишения свободы.