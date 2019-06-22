СМИ узнали подробности о потерянной записке, за которую стыдно Путину

Журналистам удалось узнать, о чем говорилось в записке, за потерю которой до сих пор стыдно президенту РФ Владимиру Путину.

Историю с запиской, которую несколько лет назад Путину передала женщина во время его рабочей поездки по регионам, а он не разобрался с изложенным в ней вопросом, так как ее потеряли охранники, глава государства рассказал во время Прямой линии.

Президента спросили, есть ли что-нибудь, за что ему стыдно. В ответ Путин рассказал про утерянную просьбу неизвестной пожилой женщины, вставшей перед ним на колени, и добавил, что он старается «по полной» отрабатывать все обращения, которые до него доходят.

Спустя два дня после Прямой линии, РИА Новости удалось найти людей, которые знают, о чем была та записка. В частности, ситуацию вспомнили журналисты, освещавшие рабочую поездку Путина в республику Коми в 2010 году: в Сыктывкаре встретиться с ним пытались две женщины, которые за время ожидания познакомились друг с другом и поделились своими проблемами.

Одной из этих женщин была Елена Щербина, которая к настоящему времени стала членом Общественной палаты Коми и вошла в Ассоциацию многодетных семей республики. О том, как все происходило в тот день, рассказал ее муж – Владимир:

«Я помню, как это все происходило. Она (жена – Елена) с утра уехала в надежде где-то встретиться с Владимиром Владимировичем. Целый день она провела в надежде встречи. На площади она познакомилась с этой женщиной. Насколько я помню, ее звали Валентина. Приблизительно знаю суть ее вопроса, речь касалась ее сына, как она считала, незаконно осужденного. Моя супруга хотела передать информацию о земельном вопросе для многодетных», - рассказал Владимир Щербина.

По его словам, две женщины скооперировались и написали одинаковые записки, в которых изложили оба вопроса, в надежде на то, что хотя бы одну из них удастся передать по назначению. Охранники попросили женщин уйти с площади, но те все же дождались Путина.

«Вот эта Валентина вырвалась из рук охраны и побежала к нему, спотыкаясь, падая. Ее пытались задержать, Владимир Владимирович сказал, чтобы ее отпустили. Она подбежала к нему, все со слов супруги. Она действительно встала на колени, он попросил ее подняться», - рассказал Владимир, отметив, что его жена стояла рядом и все видела.

Когда Путин помог женщине подняться, он сжал ее руку и взял записку, которую та держала. Также Владимир вспомнил, что потом, охранники преграждавшие путь его жене и Валентине, пытались выяснить у них, о чем там говорилось.

А спустя несколько месяцев, добавил Владимир, по центральному телевидению показали обращение Путина, в ходе которого он говорил именно о выделении земли многодетным семьям, и супруги были уверены, что записка Валентины достигла цели.

Как отмечает РИА Новости, комментарий самой Елены Щербины к настоящему моменту получить не удалось.