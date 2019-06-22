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20:29   22 Июня 2019
Весь мир

Политолог оценил вероятность начала войны между США и Ираном

Политолог оценил вероятность начала войны между США и Ираном

Вероятность открытого противостояния, а именно нападения США на Иран остается, заявил «Политике сегодня» политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Леонид Шаповалов. По его мнению, только таким образом открытое военное противостояние между странами может возникнуть.

«Вероятность этого остается достаточно высокой, поскольку, во первых, политика Соединенных Штатов в настоящее время непредсказуема. Мы наблюдаем, что решения, которые принимает администрация (президента США Дональда — прим.ред.) Трампа могут меняться в течении буквально суток на прямо противоположные. Прецеденты уже были и их в последнее время набралось достаточное количество. Можно вспомнить о военной авиационной атаке в отношении Сирии», — сообщил собеседник агентства.

В США в настоящее время происходит начало избирательной кампании, которое сопряжено с усилением политической турбулентности, отметил эксперт. По мнению Шаповалова, это означает, что демократы будут осуществлять провокации в отношении администрации Трампа, а президент будет отвечать тем же. Политическое противостояние внутри Соединенных Штатов всегда негативно сказывается на внешней политике, поскольку обе стороны в своих действиях будут широко использовать внешнеполитическую риторику, добавил политолог.

Политолог оценил вероятность начала войны между США и Ираном

«Эскалация конфликта с Ираном является ничем иным, как стремлением истеблишмента США оказать давление на Трампа по тем или иным вопросам и продемонстрировать его слабость в качестве президента», — добавил он.

Существующий на сегодняшний день градус напряженности чреват тем, что может возникнуть попросту случайное стечение обстоятельств, подчеркнул Шаповалов.

«Поскольку Соединенные Штаты усиливают военное присутствие в Персидском заливе, поскольку риторика агрессивная возрастает, поскольку в регионе есть другие военно-политические оппоненты Ирана, то спровоцировать военные действия может даже инцидент без непосредственного участия Соединенных Штатов, но в который они будут активно вовлечены», — подытожил он.

Напомним, в четверг западные СМИ сообщили о том, что глава Белого дома своим решением в последний момент остановил атаку по иранским объектам, на которой настаивал госсекретарь Майк Помпео, глава ЦРУ Джина Хаспел и советник главы государства по национальной безопасности Джон Болтон. Удары могли последовать в ответ на сбитый иранцами американский разведывательный дрон.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #иран #трамп #война

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