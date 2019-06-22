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20:28   22 Июня 2019
Россия

Политолог разоблачила фейковый ролик Навального с мнимой фальсификацией подписей

Политолог разоблачила фейковый ролик Навального с мнимой фальсификацией подписей

Так называемое «видеодоказательство» фальсификации сбора подписей в поддержку кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова, представленное ранее блогером Алексеем Навальным, совсем неубедительно  – «просто липа».

Такое мнение в субботу в беседе с Федеральным агентством новостей высказала политтехнолог и политолог Алена Август, которая внимательно посмотрела ролик и не увидела в нем ничего крамольного.

В частности, на видео запечатлены несколько женщин, которые, сидя за длинным столом в актовом зале администрации Выборгского района, заполняют разлинованные листы. По словам сотрудницы штаба Навального, на бланках якобы написано: «подписные листы губернатора Петербурга Александра Беглова, 8 сентября». При этом девушка заявила попавшим в кадр сотрудницам администрации, что они могут быть привлечены к ответственности за совершение должностного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 142 Уголовного кодекса России.

Политолог разоблачила фейковый ролик Навального с мнимой фальсификацией подписей

По мнению Алены Август, запечатленный на видео процесс никак не указывает на совершение противоправных действий, а Навальный и его команда, которым как-то надо доказывать выдвинутые ранее обвинения, за неимением подходящих фактов вынуждены просто выдумывать их из воздуха.

«Работа любой структуры заключается в заполнении каких-то документов, и мы с вами не можем знать, что это были за документы. Может, это списки на получение каких-то подарков, пособий, путевок», - предположила политтехнолог, с сожалением отметив, что у нас еще не все автоматизировано и множество документов заполняется не на компьютере, а вручную.

Она также добавила, что, следуя логике Навального, в подделке подписей можно обвинить любого человека, который, сидя, например, в кафе или в автобусе, что-то пишет на разлинованной белой бумаге.

Политолог разоблачила фейковый ролик Навального с мнимой фальсификацией подписей

Август указала также на то, что даже при максимальном приближении документов, которые заполняют женщины в ролике, невозможно прочитать, что именно они пишут, также бланки невозможно идентифицировать по шапке таблицы, то есть высказанные обвинения остаются полностью голословными.

«Это просто липа! Можно снять любой процесс, обвинять всех и пытаться убедить общественность в каких-то мнимых фальсификациях. По мнению штаба видеоблогера, люди сидят, пишут какие-то списки, значит, они заполняют списки для сбора подписей. Ну тут даже сама картинка не свидетельствует о каких-то нарушениях», - заключила политолог.

Политолог разоблачила фейковый ролик Навального с мнимой фальсификацией подписей

Напомним: ранее сообщалось, что врио губернатора Петербурга Александр Беглов обратился в полицию с просьбой провести проверку по факту распространения в интернете видеозаписи, якобы запечатлевшей подделку подписей в его поддержку. По словам главы региона, это была провокация, злой умысел или просто глупость, и его штаб не имеет к происходящему на видеозаписи никакого отношения.

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Автор: Александр Люблинский
#навальный #подписи #подделка #разоблачение

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