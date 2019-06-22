Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
СМИ узнали подробности о потерянной записке, за которую стыдно Путину

СМИ узнали подробности о потерянной записке, за которую стыдно Путину

 Российский вертолет Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа

Российский вертолет Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа
Опубликовано видео нападения на российских журналистов в Тбилиси

Опубликовано видео нападения на российских журналистов в Тбилиси

 Зеленский призвал не допускать «привыкания» к войне

Зеленский призвал не допускать «привыкания» к войне
Около 12 тысяч человек во Франции вышли на митинги «желтых жилетов»

Около 12 тысяч человек во Франции вышли на митинги «желтых жилетов»

 Марии Бутиной сократили срок на 10 дней

Марии Бутиной сократили срок на 10 дней
СМИ узнали подробности о потерянной записке, за которую стыдно Путину

СМИ узнали подробности о потерянной записке, за которую стыдно Путину

 Российский вертолет Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа

Российский вертолет Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа
Опубликовано видео нападения на российских журналистов в Тбилиси

Опубликовано видео нападения на российских журналистов в Тбилиси

 Зеленский призвал не допускать «привыкания» к войне

Зеленский призвал не допускать «привыкания» к войне
Около 12 тысяч человек во Франции вышли на митинги «желтых жилетов»

Около 12 тысяч человек во Франции вышли на митинги «желтых жилетов»

 Марии Бутиной сократили срок на 10 дней

Марии Бутиной сократили срок на 10 дней
19:52   22 Июня 2019
Весь мир

Запад заигрывает с боевиками в Идлибе, чтобы помешать России и Сирии

Запад заигрывает с боевиками в Идлибе, чтобы помешать России и Сирии

Лондон не прекращает заниматься «словесным мазохизмом», вновь изрекая старые обвинения о якобы кровожадных замыслах России и Сирии в отношении «мятежников» в Идлибе, пишет ФАН.

Принципиальную позицию среди прочих представителей западных политических элит занимает постпред Великобритании при ООН Карен Пирс, которая второй год подряд в своих речах использует одни и те же тезисы. Тема уничтожения школ и больниц в этой сирийской провинции уже на протяжении по меньшей мере года раздувается США и Британией. Западные политики упорно не желают подкреплять свои обвинения хотя бы намеками на доказательства. 

Дипломат Карен Пирс, которая после недавнего заседания Совета безопасности ООН, обвинила российскую и сирийскую авиацию в разрушении школ, больниц, не отличается богатой фантазией. Постпред Британии вновь выразила тревогу, причиной которой, однако, является отнюдь не активность террористов в Идлибе.

Пирс пытается заверить международную общественность в том, что гуманитарную обстановку на северо-западе САР якобы усугубляют только правительственные войска и их союзники, будто бы нападающие на инфраструктуру. Эта политизированная позиция без устали озвучивается ею с самого момента назначения на должность в прошлом году.

Запад заигрывает с боевиками в Идлибе, чтобы помешать России и Сирии

В качестве «доказательств» Западу хватает привести в пример данные «Белых касок», «Сирийской обсерватории по правам человека» и других неправительственных организаций, которые из-за распространения фейков уже не раз оказывались в центре скандала.

Сейчас же обществом боевиков не брезгуют и американские и британские журналисты, ведущие прямые репортажи из Идлиба, ведь сотрудники CBS News из США и Sky News из Великобритании находятся на территории, подконтрольной «Хайят Тахрир аш-Шам». Соответственно, подача информации ведется исключительно в интересах всемирно признанной террористической организации.

Корреспондент Sky News Алекс Кроуфорд сама говорила о том, что, прибывая в демилитаризованной зоне в окружении джихадистов, которые имеют связи с «Аль-Каидой»1(деятельность запрещена в РФ), а также бронетехники и тяжелого вооружения, весьма непросто поверить в «преступления» президента Сирии Башара Асада и его союзников, о чем так любит говорит западный политический истеблишмент.

Не стоит забывать, что буферной зоне глубиной в радиусе 15-20 километров, кроме сторонников «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ), нет никого. Мирное население давно этот район покинуло. Но это не мешает псевдообщественным организациям тиражировать ежедневные отчеты о погибших гражданских.

Запад заигрывает с боевиками в Идлибе, чтобы помешать России и Сирии

Все это ярко демонстрирует, что в настоящее время отдельные государства, думающие только о собственных амбициях в регионе, предпочитают тесно контактировать с боевиками вместо того, чтобы вести диалог с другими странами, забывая о том, какими печальными могут быть последствия заигрывания с террористами.

Российский сенатор Владимир Джабаров в беседе с ФАН отметил, что с помощью подобных заявлений, основанных на дезинформации, Запад пытается не допустить начала освободительной кампании сирийских правительственных войск в Идлибе, которая ознаменует возвращение в ведение официального Дамаска последнего крупного оплота так называемой вооруженной оппозиции.

«Странам Запада выгодно поддерживать очаг напряженности в Идлибской зоне, поскольку они очень хорошо понимают, что как только эта провинция будет зачищена от террористов и вернется под контроль легитимного правительства САР, у них не останется плацдармов для борьбы против Асада. А ведь именно смещение действующего руководства, а не что-либо другое является целью США и их союзников в Сирии», — подчеркивает член Совфеда.

Запад заигрывает с боевиками в Идлибе, чтобы помешать России и Сирии

Соответственно, осознавая, что против САА и ВКС РФ, которым удалось освободить уже почти всю страну, исламисты из Идлиба противостоять не смогут, США и Соединенное Королевство пытаются помешать антитеррористической операции Дамаска и Москвы.

«Чтобы задержать уничтожение радикальных исламистов на северо-западе САР и освобождение этой части страны, западные государства идут, в частности, на дипломатические уловки, например, делая такие дезинформирующие высказывания, как британский постпред», — заключил Владимир Джабаров.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#сша #сирия #идлиб #британия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...