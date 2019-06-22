Запад заигрывает с боевиками в Идлибе, чтобы помешать России и Сирии

Лондон не прекращает заниматься «словесным мазохизмом», вновь изрекая старые обвинения о якобы кровожадных замыслах России и Сирии в отношении «мятежников» в Идлибе, пишет ФАН.

Принципиальную позицию среди прочих представителей западных политических элит занимает постпред Великобритании при ООН Карен Пирс, которая второй год подряд в своих речах использует одни и те же тезисы. Тема уничтожения школ и больниц в этой сирийской провинции уже на протяжении по меньшей мере года раздувается США и Британией. Западные политики упорно не желают подкреплять свои обвинения хотя бы намеками на доказательства.

Дипломат Карен Пирс, которая после недавнего заседания Совета безопасности ООН, обвинила российскую и сирийскую авиацию в разрушении школ, больниц, не отличается богатой фантазией. Постпред Британии вновь выразила тревогу, причиной которой, однако, является отнюдь не активность террористов в Идлибе.

Пирс пытается заверить международную общественность в том, что гуманитарную обстановку на северо-западе САР якобы усугубляют только правительственные войска и их союзники, будто бы нападающие на инфраструктуру. Эта политизированная позиция без устали озвучивается ею с самого момента назначения на должность в прошлом году.

В качестве «доказательств» Западу хватает привести в пример данные «Белых касок», «Сирийской обсерватории по правам человека» и других неправительственных организаций, которые из-за распространения фейков уже не раз оказывались в центре скандала.

Сейчас же обществом боевиков не брезгуют и американские и британские журналисты, ведущие прямые репортажи из Идлиба, ведь сотрудники CBS News из США и Sky News из Великобритании находятся на территории, подконтрольной «Хайят Тахрир аш-Шам». Соответственно, подача информации ведется исключительно в интересах всемирно признанной террористической организации.

Корреспондент Sky News Алекс Кроуфорд сама говорила о том, что, прибывая в демилитаризованной зоне в окружении джихадистов, которые имеют связи с «Аль-Каидой»1(деятельность запрещена в РФ), а также бронетехники и тяжелого вооружения, весьма непросто поверить в «преступления» президента Сирии Башара Асада и его союзников, о чем так любит говорит западный политический истеблишмент.

Не стоит забывать, что буферной зоне глубиной в радиусе 15-20 километров, кроме сторонников «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ), нет никого. Мирное население давно этот район покинуло. Но это не мешает псевдообщественным организациям тиражировать ежедневные отчеты о погибших гражданских.

Все это ярко демонстрирует, что в настоящее время отдельные государства, думающие только о собственных амбициях в регионе, предпочитают тесно контактировать с боевиками вместо того, чтобы вести диалог с другими странами, забывая о том, какими печальными могут быть последствия заигрывания с террористами.

Российский сенатор Владимир Джабаров в беседе с ФАН отметил, что с помощью подобных заявлений, основанных на дезинформации, Запад пытается не допустить начала освободительной кампании сирийских правительственных войск в Идлибе, которая ознаменует возвращение в ведение официального Дамаска последнего крупного оплота так называемой вооруженной оппозиции.

«Странам Запада выгодно поддерживать очаг напряженности в Идлибской зоне, поскольку они очень хорошо понимают, что как только эта провинция будет зачищена от террористов и вернется под контроль легитимного правительства САР, у них не останется плацдармов для борьбы против Асада. А ведь именно смещение действующего руководства, а не что-либо другое является целью США и их союзников в Сирии», — подчеркивает член Совфеда.

Соответственно, осознавая, что против САА и ВКС РФ, которым удалось освободить уже почти всю страну, исламисты из Идлиба противостоять не смогут, США и Соединенное Королевство пытаются помешать антитеррористической операции Дамаска и Москвы.

«Чтобы задержать уничтожение радикальных исламистов на северо-западе САР и освобождение этой части страны, западные государства идут, в частности, на дипломатические уловки, например, делая такие дезинформирующие высказывания, как британский постпред», — заключил Владимир Джабаров.

1 Организация запрещена на территории РФ.