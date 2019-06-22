Новая акция протеста началась у здания парламента в Тбилиси

Группа молодых людей в Тбилиси вышла в субботу вечером к парламенту на очередную акцию протеста.

Как сообщают местные СМИ, протестующие – по больше части молодые люди, их гораздо меньше, чем в предыдущие дни. Участники митинга в субботу выразили протест, когда к их акции попытались присоединится представители грузинской оппозиции – Гиви Углава, Гоги Бокерии, Заал Удумашвили и Цохне Майсурадзе.

Вокруг места проведения митинга, как отмечается дежурят сотрудники полиции и бригады скорой помощи.

Напомним: в массовые протесты вспыхнули в Тбилиси в четверг 20 июня, когда группа радикалов сорвала проходившую в парламенте сессию Межпарлментской ассоциации православия, участие в которой принимала российская делегация. В ходе разгона протестующих, по данным Минздрава Грузии, ранения получили около 280 человек, в том числе порядка 80 правоохранителей и около 30 сотрудников СМИ. В пятницу вечером на фоне не утихающих антироссийских протестов в Тбилиси президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете авиаперелетов между нашими странами с 8 июля, то есть с того момента, когда в Россию должны будут вернуться большинство организованных туристов, находящихся сейчас в этой стране. При этом туроператорам было рекомендовано приостановить продажу путевок в Грузию до того времени, когда ситуация там нормализуется.