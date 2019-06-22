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19:15   22 Июня 2019
Россия

Цифровые технологии в обучении требуют доработки и сертификации

Цифровые технологии в обучении требуют доработки и сертификации

Министерство просвещения РФ предложило использовать компьютерные игры для обучения в школах, соответствующий документ появился на портале правовой информации 22 июня. 

Специалисты уверены, что это позволит повысить уровень владения современными цифровыми технологиями.

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что нововведение требует специальной сертификации, а также оно должно учитывать возрастные особенности каждого ученика.

«Необходимо учитывать возрастные группы, в которых будет применяться игровой формат. Я нахожу его полезным. С другой стороны, он должен быть сертифицирован психологами, а также с точки зрения гигиенических требований», — думает Онищенко.

Требования должны быть и к самому компьютеру: шрифт, яркость, контрастность экрана необходимо отрегулировать, поскольку дети будут больше времени проводить за монитором. В последнее время учителя и родители стали об этом забывать, говорит Онищенко.

«Мотивация в данном случае будет обусловлена не только компьютерной игрой. Напомню, детский мозг устроен иначе: тропность игры в детской психике устроена по-другому. Одно дело слушать учительницу, объяснения, а другое дело играть самому и при этом получать необходимые навыки и информацию», — полагает депутат.

Собеседник агентства отметил, что при помощи такой технологии невозможно изучить в должной мере такие предметы как литература, но это будет полезно будущим физикам, математикам и программистам.

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #онищенко #общество #образование #минпросвещения

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