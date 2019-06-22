Опубликовано видео нападения на российских журналистов в Тбилиси

Телеканал «Россия 24» обнародовал запись, запечатлевшую момент нападения на журналистов в Тбилиси.

Ранее стало известно, что на корреспондента канала Станислава Бернвальда и оператора напали националисты в грузинской столице. Сами журналисты сообщили, что они в это время записывали интервью с владелицей местного туристического агенства. В этот момент к ним подошли двое молодых людей, которые начали выкрикивать националистические лозунги и попытались избить членов съемочной группы.

Обстановка в Тбилиси накалилась 20 июня из-за того, что на открытии Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи глава организации, депутат Госдумы России Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента страны, куда его посадила принимающая сторона по протоколу. После в здание ворвались радикалы. Позже в центре столицы начался многотысячный митинг, в результате которого пострадало более двухсот человек.