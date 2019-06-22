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18:56   22 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Опубликовано видео нападения на российских журналистов в Тбилиси

Опубликовано видео нападения на российских журналистов в Тбилиси

Телеканал «Россия 24» обнародовал запись, запечатлевшую момент нападения на журналистов в Тбилиси.

Ранее стало известно, что на корреспондента канала Станислава Бернвальда и оператора напали националисты в грузинской столице. Сами журналисты сообщили, что они в это время записывали интервью с владелицей местного туристического агенства. В этот момент к ним подошли двое молодых людей, которые начали выкрикивать националистические лозунги и попытались избить членов съемочной группы.

Обстановка в Тбилиси накалилась 20 июня из-за того, что на открытии Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи глава организации, депутат Госдумы России Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента страны, куда его посадила принимающая сторона по протоколу. После  в здание ворвались радикалы. Позже в центре столицы начался многотысячный митинг, в результате которого пострадало более двухсот человек.

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Автор: Алла Ларионова
#видео #грузия #журналисты #протесты

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