Спецпосланник ООН встретился с Хафтаром

Специальный посланник ООН по Ливии Гассан Саляме провел встречу с командующим Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром на базе Ар-Раджма. Согласно заявлению миссии ООН, они обсудили причины начала боев в Триполи.

«Спецпосланник генерального секретаря по Ливии Гассан Саляме встретился сегодня с командующим Халифой Хафтаром в Ар-Раджме»,- говорится в коммюнике.

Отмечается, что в ходе встречи стороны также обсуждали гуманитарную ситуацию, а также ускорение ее политического решения.

В начале апреля этого года Хафтар начал наступление на Триполи с целью «освобождения от террористов». Лояльные правительству силы объявили о старте ответной операции «Вулкан гнева». Сейчас в районе города продолжаются позиционные бои. Согласно данным ВОЗ, жертвами боев за Триполи уже стали по меньшей мере 691 человек, свыше четырех тысяч получили ранения