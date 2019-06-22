Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
СМИ узнали подробности о потерянной записке, за которую стыдно Путину

СМИ узнали подробности о потерянной записке, за которую стыдно Путину

 Российский вертолет Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа

Российский вертолет Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа
Опубликовано видео нападения на российских журналистов в Тбилиси

Опубликовано видео нападения на российских журналистов в Тбилиси

 Зеленский призвал не допускать «привыкания» к войне

Зеленский призвал не допускать «привыкания» к войне
Около 12 тысяч человек во Франции вышли на митинги «желтых жилетов»

Около 12 тысяч человек во Франции вышли на митинги «желтых жилетов»

 Марии Бутиной сократили срок на 10 дней

Марии Бутиной сократили срок на 10 дней
СМИ узнали подробности о потерянной записке, за которую стыдно Путину

СМИ узнали подробности о потерянной записке, за которую стыдно Путину

 Российский вертолет Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа

Российский вертолет Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа
Опубликовано видео нападения на российских журналистов в Тбилиси

Опубликовано видео нападения на российских журналистов в Тбилиси

 Зеленский призвал не допускать «привыкания» к войне

Зеленский призвал не допускать «привыкания» к войне
Около 12 тысяч человек во Франции вышли на митинги «желтых жилетов»

Около 12 тысяч человек во Франции вышли на митинги «желтых жилетов»

 Марии Бутиной сократили срок на 10 дней

Марии Бутиной сократили срок на 10 дней
19:02   22 Июня 2019
Весь мир

Минтранс сообщил, что с 8 июля грузинским авиакомпаниям запретят полеты в Россию

Минтранс сообщил, что с 8 июля грузинским авиакомпаниям запретят полеты в Россию

Полеты грузинских авиакомпаний в РФ будут приостановлены с 8 июля, в связи с необходимостью обеспечить достаточный уровень авиационной безопасности, а также из-за просроченной задолженности перед ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» за аэронавигационную деятельность.

Об этом говорится в заявлении Министерства транспорта России, обнародованном в субботу 22 июня.

Накануне вечером президент РФ подписал указ, которым запретил российским авиаперевозчикам совершать полеты в Грузию, начиная с 8 июля 2019 года в связи со вспышкой беспорядков в этой стране. Также правительству было проучено обеспечит организованное возвращение российских туристов из Грузии на родину, а туроператорам было рекомендовано не продавать путевки в Грузию.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России, на данный момент около пяти-семи тысяч туристов из России отдыхают в Грузии по путевкам, а россиян самостоятельно отправившихся на отдых в эту страну больше в два-три раза.

По словам официального представителя президента РФ Дмитрия Пескова, данная мера стала вынужденной реакцией на происходящие в Грузии события. Запрет на авиасообщение с будет отменен, как только ситуация в Грузии войдет в норму.

Минтранс сообщил, что с 8 июля грузинским авиакомпаниям запретят полеты в Россию

Напомним: в четверг 20 июня в Тбилиси вспыхнули беспорядки, формальной причиной которых стал визит российской делегации на проходящую в парламенте Грузии сессию МАП – Межпарламентский ассоциации православия.

У здания парламента третий день не утихают многотысячные протесты, в ходе которых радикалы предпринимают попытки штурма. Полиция для разгона протестующих применила слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. В ходе беспорядков пострадали, по последним данным 280 человек, из которых 80 раненых – это сотрудники правоохранительных органов, и около 30 – журналисты местных и зарубежных СМИ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #грузия #запрет #авиаперелеты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...