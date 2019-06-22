Минтранс сообщил, что с 8 июля грузинским авиакомпаниям запретят полеты в Россию

Полеты грузинских авиакомпаний в РФ будут приостановлены с 8 июля, в связи с необходимостью обеспечить достаточный уровень авиационной безопасности, а также из-за просроченной задолженности перед ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» за аэронавигационную деятельность.

Об этом говорится в заявлении Министерства транспорта России, обнародованном в субботу 22 июня.

Накануне вечером президент РФ подписал указ, которым запретил российским авиаперевозчикам совершать полеты в Грузию, начиная с 8 июля 2019 года в связи со вспышкой беспорядков в этой стране. Также правительству было проучено обеспечит организованное возвращение российских туристов из Грузии на родину, а туроператорам было рекомендовано не продавать путевки в Грузию.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России, на данный момент около пяти-семи тысяч туристов из России отдыхают в Грузии по путевкам, а россиян самостоятельно отправившихся на отдых в эту страну больше в два-три раза.

По словам официального представителя президента РФ Дмитрия Пескова, данная мера стала вынужденной реакцией на происходящие в Грузии события. Запрет на авиасообщение с будет отменен, как только ситуация в Грузии войдет в норму.

Напомним: в четверг 20 июня в Тбилиси вспыхнули беспорядки, формальной причиной которых стал визит российской делегации на проходящую в парламенте Грузии сессию МАП – Межпарламентский ассоциации православия.

У здания парламента третий день не утихают многотысячные протесты, в ходе которых радикалы предпринимают попытки штурма. Полиция для разгона протестующих применила слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. В ходе беспорядков пострадали, по последним данным 280 человек, из которых 80 раненых – это сотрудники правоохранительных органов, и около 30 – журналисты местных и зарубежных СМИ.