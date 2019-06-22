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 Украинский наемник подорвался на своем же СВУ в Алеппо

Украинский наемник подорвался на своем же СВУ в Алеппо
18:07   22 Июня 2019
Весь мир

Украинский наемник подорвался на своем же СВУ в Алеппо

Украинский наемник подорвался на своем же СВУ в Алеппо

В районе Рашидин в юго-западных предместьях Алеппо, по данным очевидцев, на взрывном устройстве подорвался боевик по имени Аль-Такбир, который вместе с несколькими приятелями около года назад он приехал в Сирию из Украины, вступив в террористическую группировку «Джебхат ан-Нусра»1 (деятельность запрещена в РФ), передает ФАН.

Аль-Такбир состоял в группировках, которые действовали в районе Алеппо. Он отличался жестокостью по отношению к солдатам сирийской армии. Последние два месяца он участвовал в битвах против правительственных сил в составе вооруженной группы полевого командира Мухаммеда Джихада Халяба из формирования «Файлак аш-Шам».

Украинский наемник, предположительно, умер, пытаясь установить СВУ на линии соприкосновения с правительственными военными. Земляки похоронили Аль-Такбира в районе города Джандарис, так как не смогли вывезти его тело на родину через границу с Турцией. 

Жители западных окраин Алеппо регулярно страдают от деятельности исламистских бандгрупп. 

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Автор: Алла Ларионова
#украина #сирия #боевик

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