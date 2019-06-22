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18:24   22 Июня 2019
Весь мир

США отказываются от ДВЗЯИ, чтобы вернуться к концепции «ограниченной ядерной войны»

США отказываются от ДВЗЯИ, чтобы вернуться к концепции «ограниченной ядерной войны»

Соединенные Штаты Америки собираются использовать маломощные ядерные боезаряды для шантажа государств, чтобы проецировать собственную военную мощь по всему миру.

С таким комментарием в субботу выступил  замдиректора департамента информации и печати российского Министерства иностранных дел Артем Кожин.

«Приходится с большой озабоченностью вновь констатировать, что США возвращаются в своих подходах к ядерному планированию во времена 60-летней давности, когда «ограниченная ядерная война» между сверхдержавами казалась им допустимой и оставляющей шансы на победу», - говорится в комментарии сотрудника МИД РФ.

По мнению Кожина, именно этим можно объяснить усиливающиеся признаки желания властей США отказаться от взятых на себя обязательств в рамках ДВЗЯИ - Договора о всеобъемлющем запрете испытаний ядерного оружия.

Вашингтон не прочь превратить ядерные боезаряды малой мощности в орудие шантажа тех государств, которые пытаются противостоять диктату США и выступления американских официальных лиц направлены на то, чтобы оправдать расширение спектра ядерных вооружений в арсенале Пентагона.

США отказываются от ДВЗЯИ, чтобы вернуться к концепции «ограниченной ядерной войны»

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Автор: Александр Люблинский
#сша #вашингтон #ядерноеоружие #мидрф #двзяи

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