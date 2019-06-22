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Конфликт со стрельбой у торгового центра во Владивостоке попал на видео

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17:36   22 Июня 2019
Россия

Конфликт со стрельбой у торгового центра во Владивостоке попал на видео

Конфликт со стрельбой у торгового центра во Владивостоке попал на видео

Два человека получили огнестрельные ранения и были госпитализированы в результате драки со стрельбой, которая произошла во Владивостоке рядом с местным торговом центром.

Об инциденте в субботу сообщает пресс-служба управления МВД по приморскому Краю, отмечая, что все происходящее было запечатлено камерой видеонаблюдения.

На опубликованных кадрах видно начало драки на автостоянке у ТЦ с участием нескольких молодых людей, в ходе которой один из участников конфликта достает оружие и стреляет по оппонентам.

Также в ведомстве отметили, что личность стрелявшего к настоящему моменту установлена и мужчина уже задержан сотрудниками полиции.

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Автор: Александр Люблинский
#владивосток #драка #видео #стрельба #конфликт

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