Конфликт со стрельбой у торгового центра во Владивостоке попал на видео

Два человека получили огнестрельные ранения и были госпитализированы в результате драки со стрельбой, которая произошла во Владивостоке рядом с местным торговом центром.

Об инциденте в субботу сообщает пресс-служба управления МВД по приморскому Краю, отмечая, что все происходящее было запечатлено камерой видеонаблюдения.

На опубликованных кадрах видно начало драки на автостоянке у ТЦ с участием нескольких молодых людей, в ходе которой один из участников конфликта достает оружие и стреляет по оппонентам.

Также в ведомстве отметили, что личность стрелявшего к настоящему моменту установлена и мужчина уже задержан сотрудниками полиции.