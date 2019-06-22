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17:31   22 Июня 2019
Россия

Отказ США принять с РФ ядерное заявление показывает их истинные намерения

Отказ США принять с РФ ядерное заявление показывает их истинные намерения

Решение Вашингтона о несогласии принять совместно с Москвой заявление о недопустимости ядерной войны демонстрирует реальные намерения Белого дома, заявил заместитель директора департамента информации и печати министерства иностранных дел Артем Кожин 22 июня.

Внешнеполитическое ведомство обратило внимание на заявления заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Пола Селвы, которые недавно начали появляться в СМИ. Он указывал, что оснащение ракет подлодок Trident ядерными боезарядами малой мощности вызвано угрозой со стороны России, которая якобы хочет нанести ядерный удар по территории Штатов.

Кожин напомнил, что «проект совместного заявления о недопустимости ядерной войны и укреплении стратегической стабильности» направляли американскому правительству еще в октябре прошлого года

«Отсутствие согласия на его принятие весьма красноречиво говорит об американских намерениях», — отметил он.

Отказ США принять с РФ ядерное заявление показывает их истинные намерения

Подобное поведение американцев, очевидно, призвано оправдать расширение ядерного вооружения Пентагона, которое должно показать военную мощь США всей планете. Однако в российском МИД напомнили, что подобное оружие автоматически наделяет владельца особой ответственностью.

«Легковесное обращение с ядерным оружием, разрушение международной системы контроля над вооружениями чревато катастрофическими последствиями», — подчеркнул Кожин

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Автор: Анна Манц
#сша #мид #ядерноеоружие

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