Отказ США принять с РФ ядерное заявление показывает их истинные намерения

Решение Вашингтона о несогласии принять совместно с Москвой заявление о недопустимости ядерной войны демонстрирует реальные намерения Белого дома, заявил заместитель директора департамента информации и печати министерства иностранных дел Артем Кожин 22 июня.

Внешнеполитическое ведомство обратило внимание на заявления заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Пола Селвы, которые недавно начали появляться в СМИ. Он указывал, что оснащение ракет подлодок Trident ядерными боезарядами малой мощности вызвано угрозой со стороны России, которая якобы хочет нанести ядерный удар по территории Штатов.

Кожин напомнил, что «проект совместного заявления о недопустимости ядерной войны и укреплении стратегической стабильности» направляли американскому правительству еще в октябре прошлого года

«Отсутствие согласия на его принятие весьма красноречиво говорит об американских намерениях», — отметил он.

Подобное поведение американцев, очевидно, призвано оправдать расширение ядерного вооружения Пентагона, которое должно показать военную мощь США всей планете. Однако в российском МИД напомнили, что подобное оружие автоматически наделяет владельца особой ответственностью.